Chystá se televizní seriál podle série Fallout

Vydavatelství Bethesda sice v posledních instancích zachází se značkou Fallout neuctivě, stále se však najde spousta lidí, kteří k ní mají vřelý vztah. Právě na ně bude cílit chystaný televizní seriál od společnosti Kilter Films, která se proslavila především seriálem Westworld. „Jsme neuvěřitelně natěšení spojit se s Toddem Howardem a všemi ostatními geniálními blázny z Bethesdy a společně přinést tenhle obrovský, podvratný a černohumorný svět k životu,“ prohlásili představitelé společnosti pro magazín Variety. Seriál bude vznikat pod křídly společnosti Amazon exkluzivně pro jeho streamovací službu Prime, která je dostupná i u nás.

V poslední době jsou seriály podle her oznamovány jako na běžícím páse, namátkou The Last of Us, Brothers in Arms, Twisted Metal, Castlevania, My Friend Pedro nebo Vampyr. Jako by si najednou televizní producenti konečně nechali přeložit Jakubův vizionářský článek z roku 2015, ve kterém tvrdil, že seriály jsou „výrazně vhodnější forma pro převod počítačových her“ než filmy.