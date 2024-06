Víte, kolik atomových bomb spadlo ve Falloutu na USA? Stačilo jich jen pár

Vývojáři her se často snaží vytvořit autonomní světy, které fungují i bez přispění hráče. A nutno říct, že se jim to docela daří, třeba poslední tituly od Ubisoftu jsou v tomto ohledu dechberoucí. Obyvatelé chodí po práci do hospody, zvířata se v lesích požírají mezi sebou, den plynule přechází v noc, mění se počasí a vůbec, na první pohled to působí jako skutečnost.

Svět Falloutu je krutý, ve skutečnosti by ale jaderná válka měla ještě horší následky.

Youtuber Any Austin se ale s jedním pohledem rozhodně nespokojí, naopak ho baví nahlížet na hry z nečekaných perspektiv a o výsledcích svého bádání pak informovat diváky v podrobných videích. Na jeho vysílacím kanálu tak například najdeme sérii zhruba desetiminutových dokumentů o různých způsobech zobrazení nebes (tzv. skyboxů) v klasických videohrách z minulého tisíciletí. Věřte nebo ne, poslechnout si o rozdílech zobrazení mraků ve starých Zeldách je docela zajímavé.

Dalším jeho oblíbeným tématem je pak počítání míry nezaměstnanosti ve slavných herních městech. Jednoduše sleduje denní cykly každého z obyvatel a podle toho usuzuje, jestli někdy chodí do práce, nebo jen pobírá sociální dávky. Díky tomu dospěl k závěru, že každý čtvrtý obyvatel Delfino Plaza ze Super Maria je na podpoře, španělský Valdelobos z Resident Evila 4 je pod celostátním průměrem, protože je v něm nezaměstnanost jen 8,2 procenta, a v Dawnstaru ze Skyrimu dokonce pracuje úplně každý obyvatel. Tuto zajímavou informaci si mimochodem přehrálo už 463 tisíc diváků, což vzhledem ke specifičnosti tématu vůbec není špatné.

Seriál Fallout obnovil zájem o značku.

Po podrobné analýze textur dřeva v Tears of the Kingdom, popsání evoluce ryb v sérii o Super Mariovi nebo hledání pramenů řek ze Skyrimu (1,5 milionu zhlédnutí!) si dal sympatický youtuber za úkol zjistit, kolik nukleárních bomb dopadlo na americké území ve hře Fallout 3.

V oficiálních příběhových podkladech se mluví o stovkách až tisících, z podrobné analýzy mapy se však Any Austin domnívá, že jich bylo řádově méně. V celé hře lze definitivně potvrdit pouze tři místa dopadu, přičemž bomba ve městě Megaton je ještě nevybuchlá. Díky pečlivému detektivnímu pátrání pak i s velkou pomocí komunity dokázal identifikovat devět dalších míst pravděpodobných dopadů.

Fallout 3 se odehrává v okolí metropole Washington DC, která by se v případě vypuknutí jaderného konfliktu kvůli svému významu jistě stala jedním z prioritních cílů nepřátel Ameriky, ostatně jedna z bomb zničila ikonický Bílý dům. Za předpokladu, že na méně významné cíle dopadal menší počet bomb, dospěl Any Austin k tomu, že celé území Falloutu, kterému se přezdívá Velká pustina (Capital Wasteland), má na svědomí „pouhých“ 96 atomových výbuchů.

Vzhledem k tomu, že jen USA i Rusko mají v arzenálu tisíce jaderných hlavic, je vcelku pravděpodobné, že by v případě vypuknutí skutečného atomového konfliktu vypadal krutý svět Falloutu ještě docela optimisticky.

Značka Fallout je díky nedávnému seriálu (viz náš článek) zase na vrcholu zájmu a lidé se pídí po každém novém střípku informací. Samozřejmě celý výzkum byl provedený s nadsázkou, lidé v komentářích však Austinovu snahu velmi oceňují.