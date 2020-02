Fallout 76 je propadák, ale své fandy si našel. Co se na něm hráčům líbí?

Fallout 76 se stal ukázkovým příkladem toho, jak nemá vypadat pokračování zajeté série. Těch průšvihů od vydání bylo tolik, že je člověku Bethesdy až líto. Pokazilo se jim totiž snad vše, co se vůbec pokazit mohlo. Připomeňme například kauzu kolem rozbitého herního klienta, odfláknuté tašky ze sběratelské edice hry, únik privátních dat uživatelů, plesnivějící helmu či nefungující prémiové předplatné.

Za to, že sběratelská helma Power Armor plesnivěla, Bethesda nemůže.

Největším zklamáním však byla bez debat samotná hra, která i po opravení všech úvodních bugů zůstává prázdná a nudná. Tedy alespoň pro většinu běžných hráčů.

Ukázalo se ale, že existuje i dost těch, kteří si Fallouta 76 umí užít takového, jaký je. Ti postupně vytvořili úzkou a málo viditelnou komunitu, kvůli níž se však autorům vyplatí udržovat hru při životě. Pojďme se tedy pro změnu podívat na to, co se Bethesdě na Falloutu podařilo.

1. Skvělá mapa

Herní svět je největším tahákem nového Falloutu.

Fallout 76 se odehrává ve světě zdevastovaném nukleární válkou. Ovšem jeho prostředí je úplně jiné, než známe z ostatních postapokalyptických her. Zdejší Západní Virginie není jen spálenou pustinou, ale naopak nabízí spoustu zeleně a přírody. Engine Creation sice není z nejmodernějších, přesto umí vykouzlit řadu dechberoucích scenerií. Pro hráče, kteří se rádi jen tak toulají, je jeho pečlivé prozkoumávání zábavou na dlouhou dobu.

2. Příběh pod povrchem

Fallout 76 je multiplayerovou hrou, ve které (zatím) nejsou žádné počítačem ovládané přátelské postavy. Není tu ani žádná příběhová kampaň, to však neznamená, že by tu žádný příběh nebyl. Naopak. Pozorný hráč z nalezených deníkových záznamů a drobných detailů okolního prostředí může nasát až překvapivě bohatý „lore“. Je tu spousta prostoru pro fantazii, což je ve srovnání s dnešními až příliš doslovnými hrami příjemná změna. Ano, vyprávění pomocí rozházených papírků nebo přednahraných vzkazů je nebetyčné klišé, ovšem kdo chce hledat, najde. A co víc, lidé si vymýšlejí příběhy vlastní. Někteří se sami stylizují do pozice NPC a vymýšlejí pro ostatní hráče zajímavé úkoly, jiní třeba rozpoutali třídní boj mezi „chudými a bohatými.“

3. Originální nápady

Dnešní online mainstream patří z veliké části craftovacím survival hrám, anebo variacím na battle royale. Fallout 76 si našel svoji vlastní cestu a je do značné míry originální. Stavění vlastní osady, kterou pak lze jednoduše přenášet z místa na místo, je vynikající nápad, možnost odpálit si vlastní atomovku jinde také nenajdete. Fallout 76 tak dokáže napsat jinde nevídané scénáře, a za to stojí zatnout zuby nad hromadou nedokonalostí. Obzvláště, když máte přátele, se kterými si hru můžete vychutnat společně.

4. Podpora po vydání

Ve světě hry panuje i třídní boj mezi platiči a neplatiči.

Fallout 76 propadl nejen kvalitativně, ale i ekonomicky. Oproti čtvrtému dílu poklesly prodeje o více než 80 % a ihned po vydání šel do slevových akcí, s největší pravděpodobností si tak na sebe ani nevydělal. O to větší respekt si pak Bethesda zaslouží za to, že hru nezařízla a stále ji podporuje a vylepšuje. Ne každý novinka je automaticky ku prospěchu věci, ovšem u prémiové hry bez pravidelného měsíčního poplatku je to stejně udivující. Srovnejte například s Anthem, za které se dnes Electronic Arts vyloženě stydí, a navzdory slibům hodili všechny zákazníky přes palubu.

5. Změna v přístupu k zákazníkům

Chvíli to trvalo, ale Bethesda se nakonec naučila mluvit se svojí komunitou. Zatímco ze začátku na všechny výtky reagovala přezíravě, nakonec si přeci jen dokázala nasypat popel na hlavu. Pro srovnání – na stížnosti vůči igelitové tašce namísto plátěné napsala neomaleně, že původně plánovaná varianta byla výrobně příliš drahá, a místo omluvy rozdala zákazníkům jen pár virtuálních drobných na nákup kosmetických doplňků do hry. Oproti tomu nedávný případ krádeží z uživatelských profilů pořešila rychle a všechny postižené štědře odškodnila.

Ne, nic z výše zmíněného neznamená, že by byl Fallout 76 hra, kterou bychom doporučili, a za naší dobovou recenzí si stojíme. Ukazuje se ale, jak moc rozdílný mají různí lidé vkus a že ta nejvíce slyšitelná část komunity nemusí být nutně reprezentativním vzorkem. Pokud vás Fallout 76 nebo ostatně i jakákoliv jiná špatně hodnocená hra baví, máte vlastně obrovské štěstí. Než se snažit přesvědčit ostatní o „správnosti“ vašeho názoru, je lepší prostě se bavit u toho, co máte rádi.