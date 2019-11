Ve světě Falloutu 76 probíhá třídní boj, platícím hráčům jde o „život“

U Falloutu 76 Bethesda předvedla jedno z nejhorších vydání hry v historii a pokazila prakticky vše, co mohla (viz náš článek). Bohužel ani následné napravování škod se neobešlo tak úplně bez problémů a byť je hra po roce od vydání v mnohem lepší kondici, k dokonalosti má pořád daleko.

Ne každá změna se navíc setká s úspěchem a nedávné založení placené služby Fallout 1st, je vyloženě průšvih. Nejen, že nebyla před vydáním řádně otestována (ostatně tak jak je to u Bethesdy zvykem) a je proto zaplevelena množstvím bugů (viz náš článek), ještě výrazně ovlivňuje už tak dost pochybné vybalancování hry. I když se Betehsda dušuje, že v žádném případě nejde o model pay 2 win, parafrází Orwella můžeme říct, že někteří hráči jsou si teď přeci jen o něco rovnější než ti druzí.

Pokud totiž platí cca 400 Kč měsíčně dostanou extra balíček herní měny, výhody při sbírání lootu a ještě sadu speciálních ikonek a pozdravů k tomu. Jenže tady se soudruzi s Bethesdy opět přepočítali. Tyto kosmetické doplňky totiž nejsou žádným prestižním oceněním, ale naopak se stávají symbolem hanby. Podobně jako v minulosti páska s židovskou hvězdou v nacisty okupovaných územích je pouhé vlastnictví prémiových ozdob dostatečným důvodem, aby na jejich majitele někteří hráči útočili. Vidí v nich totiž zrádce, kteří svými penězi vydřidušské počínání Bethesdy legitimizují a proto na ně podnikají organizované hony a snaží se jim pobyt v herním světě znepříjemnit. Cítí totiž křivdu, že i když si Fallout 76 koupili za plnou cenu, jsou z nich přesto nyní hráči druhé kategorie.



Samozřejmě tento konflikt nejde zjednodušit jako válku chudých proti bohatým, ale v jistém smyslu opravdu jde o třídní boj. Jak rozšářený je to problém lze ovšem jen těžko odhadnout. Plamenní diskuse na redditu jsou jedna věc, chování hráčů v samotné hře pak druhá.

