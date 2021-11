Fallout 3 vstává z mrtvých. Ten původní, zrušený

Na Falloutu 3 nejdříve pracoval původní tým z Black Isle Studios. Jejich verze, vedená pod kódovým označením Van Buren, ovšem nebyla nikdy dokončena, protože vydavatel Interplay zbankrotoval a v prosinci 2003 propustil všechny zaměstnance Black Isle Studios. Práva získala společnost Bethesda, která v roce 2008 vydala vlastní Fallout 3.

Tím se dostáváme k projektu Van Buren, jehož počátky se datují do roku 2017. Parta nadšenců se snaží vytvořit Fallout 3 tak, jak byl původně plánován.

„Přestože byl Van Buren nedokončený, jeho výrobě předcházela rozsáhlá předprodukce, a tak se většina návrhu zrodila ještě před jeho skutečnou realizací,“ píše se na stránkách projektu.

Kromě technického dema totiž v roce 2007 unikl sedmisetstránkový dokument, který se týkal návrhu lokací a dalších podrobností. Ostatně na troskách původní hry vyrostl „navazující“ Fallout: New Vegas. Každopádně mozek operace Adam Lacko kontaktoval některé původní tvůrce, kteří mu občas pomohou doplnit chybějící informace či je dovysvětlí.

Nová verze vzniká v Unity a Lacko se pochlubil, že implementoval všechny stěžejní technické prvky, mezi než patří i volitelný soubojový systém v reálném čase s možností pauzy.

„Přestože to někteří vývojáři z Black Isle Studios úplně nezdůrazňovali, původní Fallout 3 měl kromě dříve používaného tahového systému představit i soubojový systém v reálném čase s pauzou a poskytnout hráčům možnost volby mezi oběma systémy. Rozhodli jsme se jít touto cestou a implementovat oba bojové systémy tak, jak bylo zamýšleno, přičemž jsme zachovali důraz především na tahový systém,“ píše Lacko.

Co se grafiky týče, tvůrci se snaží zachovat původní vizi, jak to jen jde.

Implemented the last major technical feature - Dim haze of war (Fog of war) and Pip Boy's Automap (since they both use the same base system). Entities do not hide when out of the view range yet, need to come up with some efficient solution for that.#Fallout #VanBuren #gamedev pic.twitter.com/IwAToazSyF