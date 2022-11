Vývojáři nestíhali vymodelovat Bílý dům, tak ho raději vyhodili do vzduchu

Pokud jste někdy viděli film Dobyvatelé ztracené archy, jistě si vzpomenete na slavný „souboj“ Indiany Jonese proti elitnímu nájemnému vrahovi s šavlí. Namísto očekávané rvačky na život a na smrt hlavní hrdina jen se znechuceným výrazem vytáhne pistoli a předvádějícího se nepřítele zastřelí.

To jste věděli, že americký prezident musí za všechny pokrmy zkonzumované během svého pobytu v Bílém domě zaplatit?

Vtipná scéna se do odlehčeného filmu hodí, původně ale byla plánována úplně jinak. Jenže unavený štáb choreograficky náročnou bitku několikrát pokazil, Harrisonu Fordovi bylo špatně a navíc se schylovalo k západu slunce, který by rozhodil nasvícení scény. Režisér Steven Spielberg tak zaimprovizoval a vytvořil jeden z nejslavnějších easter eggů filmového průmyslu.

Vývojáři legendárního RPG Fallout 3 se nyní přiznali, že i oni při vývoji přistoupili k řešení komplikovaného problému značně zjednodušujícím způsobem, aniž by to ve výsledku někomu vadilo.

Za to Jeffersonův památník je ve hře poměrně detailní. Lidé z ní udělali čističku vody.

Fallout 3 se odehrává v hlavním městě Spojených států Washingtonu zničeném jadernou válkou. Hlavní designér Emil Pagliarulo se ve videu natočenému k 25. výročí kultovní značky svěřil, že vytvořit zrovna toto město bylo jeho snem a byl nadšený, že hráči budou moct navštívit ikonické budovy jako Jeffersonův památník, Kapitol, Knihovnu Kongresu, Smithsonův Institut a mnohé další. Jak se ovšem vývoj pomalu chýlil ke konci, uvědomil si tým, že nemá hotovou tu nejslavnější americkou budovu vůbec – Bílý dům.

Ten by se svými 132 pokoji, 412 dveřmi a 135 okny rozhodně nebyl tím nejjednodušším 3D modelem, a i kdyby vývojáři přistoupili k maximálnímu zjednodušení, zabralo by spoustu práce, aby dosáhli vysoko nastavené laťky okolí. A tak bylo zvoleno nouzové řešení a místo slavné budovy zůstal jen kráter.

Ostatně jde o sídlo prezidenta, takže je vcelku logické, že by se pro nepřítele po vypuknutí války jistě stalo jedním z prvních cílů. „Myslím, že se to lidem nakonec líbilo,“ zůstává i po letech přesvědčený umělecký ředitel projektu Istvan Pely.

Bílý dům není přitom jedinou věcí, která byla z Falloutu odstraněna. Už dřív jsme psali například o kontroverzním obrázku Vault Boye, který s úsměvem kope do břicha těhotné ženy (viz náš článek), nedávno zase tvůrci londýnské modifikace rozhodli, že z úcty ke královské rodině vystřihnou ze hry plánovanou zombie Alžběty II. (viz náš článek).