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Okrádání bohatých nebude. Sony definitivně ruší střílečku Fairgames

Ondřej Zach
  10:20
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Před třemi lety odhalená střílečka Fairgames byla součástí iniciativy, s níž se PlayStation chtěl výrazně prosadit na poli takzvaných live service her. Výsledkem je jeden z největších přešlapů v historii PlayStationu.

Jim Ryan, dnes již bývalý šéf Sony Interactive Entertainment, v roce 2022 prohlásil, že na PC a PlayStation 5 vyjde do konce března 2026 dvanáct live service her. Studia spadající pod PlayStation dostala jasné zadání – musí vytvořit live service hru, která bude firmě průběžně vydělávat peníze.

Výsledek je bez přehánění katastrofální. Z dvanácti plánovaných her výrazně uspěla pouze jedna, a to kooperativní akce Helldivers 2 ve stylu Hvězdné pěchoty. Extrakční střílečka Marathon nakonec nenaplnila očekávání, zatímco Concord je symbol propadáku, který Sony stál podle odhadů až 400 milionů dolarů.

Helldivers 2

Concord

Zbytek her byl zrušen ještě během vývoje, což mnohdy vedlo k zavírání studií a propouštění. Zmiňme multiplayerový The Last of Us, Marvel’s Spider-Man: The Great Web, hru od Bend Studia (tvůrci Days Gone), multiplayerový God of War či fantasy akci od London Studia.

Eat The Rich

Poslední z dvanácti oznámených a nezrušených her byla střílečka Fairgames, stylizovaná jako Fairgame$. Tedy až dosud. „Ačkoli test prokázal připravenost na dlouhodobý provoz a zapojení komunity, zpětná vazba od hráčů a retence byly smíšené a zaostaly za našimi cíli,“ uvedli ve zprávě, do níž nahlédl Bloomberg, ředitelé Sean Decker a John Doyle. „V kombinaci s náročnými podmínkami na trhu v žánru PvP stříleček jsme učinili těžké rozhodnutí a vývoj hry ukončili.“

Fairgames

Fairgames

Hráči se měli chopit postav z jakéhosi tajného hnutí, které chce nastolit rovnováhu ve společnosti tím, že bude okrádat ultra bohaté. Sami tvůrci hru vnímali jako hru za „moderního Robina Hooda“. Reakce na první trailer ovšem byly katastrofální – počet palců dolů převyšuje počet palců nahoru více než desetkrát. Lidé hře vyčítají generické pojetí ve stylu her od Ubisoftu, čemuž se nelze moc divit, když základ týmu tvoří bývalí zaměstnanci studia Ubisoft Montreal.

Fairgames byla několikrát přepracována a stylizována do extrakční střílečky, ani to však nepomohlo. Haven Studios nyní budou pomáhat s vývojem her ostatním studiím.

The Last of Us Multiplayer

Spider-Man: The Great Web

Tímto se tři roky starý sen o průběžně vydělávajících live service hrách definitivně uzavírá. Výsledkem je patrná mezera ve vydavatelském plánu first-party her na PlayStation 5, kterou částečně sanoval Xbox, jenž na konkurenční platformu pustil řadu svých her. Sony se však svých live service ambicí nevzdává. Snad to tentokrát dopadne lépe.

Fairgames
Fairgames
Fairgames
Fairgames
48 fotografií
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