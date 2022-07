Hráli o miliony, přesto hráč nevyužil výpadek připojení svého soupeře

Debaty o tom, jestli mohou být e-sporty dávány na roveň těm „skutečným“ (myšleno zřejmě pohybovým) sportům se vedly tak dlouho, až už většinu lidí přestaly zajímat. Jejich případné zařazení na program olympijských je zajímavé spíše z marketingového hlediska, herním příznivcům je totiž většinově úplně buřt, jestli nějací boomerští bafuňáři jejich koníčka shledají dostatečně úctyhodného na to, aby ho „poctili“ logem s pěti kruhy.

Jak v našem rozhovoru řekl majitel českého profesionálního týmu eSuba Ladislav Dyntar, e-sport tradiční fanoušky vlastně ani nepotřebuje, protože si vytvořil vlastní organizační strukturu, která si, minimálně co se financování i podpory fanoušků týče, s většinou tradičních sportů ničím nezadá. Situace, která se odehrála během vypjatého zápasu prestižního turnaje Apex Legends Global Series 2022, ve kterém se soupeřilo o dva miliony dolarů (cca 50 milionů korun), ukazuje, že pozadu nemusí být ani co se týče naplňování sportovních hodnot.

Během zápasu mezi týmy TSM a Skarz si Phillip „ImperialHal“ Dosen z prvně jmenovaného povšiml v dálce soupeře, z jeho chování však okamžitě vypozoroval, že je něco špatně. V Apex Legends totiž musí být hráči v neustálém pohybu a vybírat si co nejbezpečnější trasy, jinak se snadno stanou kořistí pro své nepřátelé. Bezstarostné lelkování v otevřené krajině mohlo znamenat jedině technickou chybu a proto Dosen svým kolegům vydal příkaz, aby nehybného soupeře ignorovali. „Nestřílej ho. Nestřílej ho, kámo! Spadlo mu to,“ zakřičel do mikrofonu navzdory tomu, že šlo o důležitý zápas o postup ze skupiny.

