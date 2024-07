Přídavek k Factoriu vyjde v říjnu, rozsahem i cenou jde spíše o nový díl

Počátky vývoje Factoria se datují do poloviny roku 2012. Původně šlo o projekt jediného člověka, originální hra ovšem rychle upoutala pozornost komunity, a tak se jeho tým WuBe v průběhu následujících let rozrostl na aktuálních 31 lidí rozesetých napříč celým světem.

Jednou z novinek bude i možnost budovat vyvýšené koleje.

Factorio je originální akční strategie, ve které je hráčovým úkolem vybudovat efektivní automatickou výrobní linku pro zpracování mimozemských surovin. Takto napsáno to možná nezní příliš zábavně, ale pro kreativní hráče jde o úžasné pískoviště (viz naše recenze), ve kterém tráví stovky, ale i tisíce hodin. Celkem se k dnešnímu dni prodalo více než 3 miliony kusů, což z ní činí jednu z vůbec nejúspěšnějších českých her posledních let. Obzvláště ke skutečnosti, že hra nejen nikdy nebyla součástí výraznějších slevových akcí, ale naopak v průběhu let svoji cenu navýšila.

Pokud jste si snad mysleli, že už tak mamutí hru není kam rozšiřovat, jste na omylu. V chystaném datadisku Space Age se totiž podíváme na pět nových planet, každý nabídne zcela jiný biom a suroviny, takže bude potřeba zcela překopat zavedené postupy výroby. Rozsah datadisku bude tak veliký, že už bychom skoro mohli mluvit o novém díle, tomu ostatně odpovídá i cena 35 eur (cca 880 Kč), která je stejná jako u původní hry.

Jestli je takováto sebevědomá cenovka opodstatněná se budeme všichni moci přesvědčit v pondělí 21. října, kdy Space Age vychází. Bylo by velké překvapení, kdyby nebyla.