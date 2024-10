Jedna z nejúspěšnějších českých her dostala přídavek, reakce jsou nadšené

České Factorio je originální akční strategie, ve které je úkolem vybudovat efektivní automatickou výrobní linku pro zpracování mimozemských surovin.

Factorio rozhodně není hrou pro každého, pokud vás ale chytne, ukradne vám klidně i stovky hodin života.

Takto napsáno to možná nezní příliš zábavně, ale pro kreativní hráče jde o úžasné pískoviště (viz naše recenze), ve kterém si stále dokážou nacházet nové výzvy. Celkem se k dnešnímu dni prodalo více než tři miliony kusů, což z ní činí jednu z vůbec nejúspěšnějších tuzemských her posledních let. A to prosím nikdy nebyla součástí výraznějších slevových akcí, ale naopak v průběhu let svoji cenu navýšila.

Mnozí oddaní hráči ve Factoriu „utopili“ stovky hodin a teď hrozí, že jejich závislost znovu propukne, čerstvě vydané rozšíření Space Age je totiž podle prvních ohlasů skvělé. Navštívit v něm totiž můžeme rovnou pět nových planet, z nichž každá nabízí zcela jiný biom a suroviny. Je tak nutné vymyslet zcela nové postupy, jak co nejefektivněji navrhnout systém jejich těžby.

Rozsah datadisku je tak veliký, že už bychom skoro mohli mluvit o novém díle, čemuž ostatně odpovídá i cena 32 eur (cca 800 Kč), která je stejná jako u původní hry. Fanoušci ovšem požadovanou částku jistě milerád zaplatí, protože první ohlasy jsou vyloženě nadšené. Aktuálně má Space Age na Steamu 98 procent pozitivních recenzí a vévodí žebříčkům prodejů, což je pro neveliké tuzemské studio obrovský úspěch. Obzvláště s přihlédnutím k faktu, že nedávno vyšla plná verze žánrově podobné hry Satisfactory, která přeci jen graficky vypadá o několik úrovní lépe.