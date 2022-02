České Factorio prodalo už tři miliony kopií, přitom nikdy nebylo ve slevě

Českému Factoriu se sice nedostává tolik mediálního prostoru jako čtenářsky vděčnějšímu Kingdom Come: Deliverance, jinak je ovšem neméně úspěšné. Přestože vznikalo v daleko skromnějších podmínkách, v prodejích svého slavnějšího krajana zdařile nahání.

Tato originální akční strategie (viz naše recenze) už přilákala víc než tři miliony platících zákazníků, Kingdom Come má „jen“ o milion víc. Nutno ovšem zmínit, že pražské studio WuBe tohoto parádního čísla dosáhlo i bez výrazných slevových akcí. Ty přitom bývají na Steamu mimořádně populární a masivně tak vydavatelům navyšují počty prodaných kopií, ovšem je to jen na úkor zisku.

Lze pak předpokládat, že skvělé prodeje hry budou ještě nějakou dobu pokračovat. Autoři totiž ukázali, že Factorio lze už teď pohodlně hrát i na Steam Decku. Ano, do budoucna to bude chtít výrazné úpravy v ovládacím schématu, které bylo od počátku navrženo pro klávesnici a myš, jinak ale hra na přenosné konzoli létá v šedesáti snímcích sekundu a po téměř šest hodin na jedno nabití konzole.

Kromě toho se ovšem autoři plně soustředí na datadisk, který má být podle prvotních slibů stejně obsahově nabitý jako původní hra. Tomu ovšem odpovídá i cenovka, která bude stejná jako u originálu, tedy zhruba 650 korun.

V tuto chvíli sice neznáme ani jeho jméno, ani přibližné datum vydání, vývojáři se však prý blíží stavu, kdy bude jeho obsah možné dohrát od začátku do konce.