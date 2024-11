Miliardářské elity technologického světa propadly nezávislé české videohře

České Factorio je originální akční strategie, ve které je úkolem vybudovat efektivní automatickou výrobní linku pro zpracování mimozemských surovin. I když je náplň hry poměrně sofistikovaná a výrazně se odlišuje od hlavního proudu, prodává se po milionech a to i navzdory faktu, že nikdy nebyla ve větší slevové akci (viz náš článek).

Pod jednoduchou grafikou Factoria se skrývají dokonale promyšlené mechanismy.

Její mechanismy jsou tak sofistikované, že jí propadli i jedni z nejchytřejších lidí planety. Respektované noviny Financial Times před pár dny dokonce přišly se článkem, že prý Factorio „svedlo“ celé Sillicon Valley, sanfranciské předměstí, které je považováno za jakýsi Olymp technologického vývoje.

„Factorio je jednou z těch her, u kterých na rovinu tvrdím, že by si ji každý zaměstnanec v Shopify měl koupit, protože to prostě musí být pro Shopify dobré, když lidé Factorio chvíli hrají,“ cituje zase podcast Invest Like The Best ředitele multimiliardové korporace Tobiase Lütkeho.

Nejbohatší člověk světa, excentrický vizionář Elon Musk se na sociálních sítích nechal slyšet, že se Factoriem inspiruje i ve skutečném životě, Patrick Mackenzie z platformy Stripe zase přiznává, že ve hře strávil přes tisíc hodin, magazín PC Gamer ve svém titulku implikuje, že kvůli hře zanedbávají své pracovní pozice tisíce „inženýrů.“

„Měl jsem několik přátel, kteří měli v reálném životě chabé životopisy, nebyli příliš charismatičtí řečníci a měli problémy s pohovory, ale ve hře jsem je považoval za důsledně chytré a spolehlivé lidi, kteří klidně dělali správná rozhodnutí, aniž by se chlubili. Chtěl jsem je zaměstnat,“ říká softwarový návrhář Kenton Varda, proč hru používá v rámci pohovorů se zájemci o práci,

Přísně daná pravidla Factoria dráždí i ty nejchytřejší mozky na naší planetě, zároveň ovšem zůstávají zábavnou hrou i pro obyčejný „plebs“, takže svým tvůrcům vydělávají miliardy korun. Nedávný datadisk pak hru posunul mezi nejprodávanější tituly dneška, což je na 2D hru od malého týmu z centra Evropy vskutku pozoruhodný úspěch.