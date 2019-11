České Factorio se příští rok dostane z režimu předběžného přístupu

Od vydání v rámci služby Steam Early Access se strategická hra Factorio od českého studia Wube těší obrovské popularitě. I když stavba automatizovaných továren a drancování nerostného bohatství působí v dnešní na ekologii citlivé době trochu barbarsky, hra už oslovila více než milion a půl hráčů.

Autoři se o n příkladně starají a neustále doplňují nový obsah. Pomalu to začínalo vypadat, že vlastně nebudou mít hotovo nikdy a hra stráví v předběžném přístupu celou svoji existenci.

Tak tomu nakonec nebude , pohodový přístup „až to bude, tak to bude“ už totiž začal štvát i samotné autory, kteří chtějí dospět do momentu, kdy budou moci prohlásit, že mají hotovo. A ten moment nejspíše nastane 25. září 2020, na kdy je nově naplánovaná finální verze 1.0. Nebude to sice znamenat, že po tomto datu už by se na hru nesáhlo, ale vydávání dalších updatů už bude mít nejspíše trochu jinou formu.

Pokud vás láká, nemusíte čekat na její oficiální vydání. Jak si můžete přečíst v našem starším článku, hra je zábavná už teď.