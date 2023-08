Přídavek k českému hitu Factorio vezme hráče do vesmíru. Ale až za rok

České Factorio je originální akční strategie, ve které je hráčovým úkolem vybudovat efektivní automatickou výrobní linku pro zpracování mimozemských surovin. Takto napsáno to možná nezní příliš zábavně, ale pro kreativní hráče jde o úžasné pískoviště (viz naše recenze), ve kterém tráví tisíce hodin. Celkem se k dnešnímu dni prodaly více než tři miliony kusů, což z ní činí jednu z vůbec nejúspěšnějších tuzemských her posledních let. To vše navíc bez toho, aby se hra někdy ocitla ve slevové akci (viz náš článek).

Že se chystá datadisk, už víme více než rok a půl, až nyní ovšem vývojáři z Wube odhalili, o co v něm půjde.

Space Age začne přesně tam, kde skončila původní hra. Hlavní hrdina sestavil raketu a vydal se do vesmíru, tím však jeho útrapy nekončí. Dalším úkolem je vybudování vesmírné stanice, což samozřejmě není nic jednoduchého a budete potřebovat spoustu nerostných zdrojů, jež se nalézají na povrchu čtyř nových planet, každé s úplně jinou atmosférou.

Bude jen na vás, v jakém pořadí se rozhodnete je prozkoumávat, vzhledem k provázanosti všech mechanismů však vaše volba výrazně ovlivní následný průběh kampaně, která má zabrat až 500 hodin.

Bohužel, kromě jednoho moc pěkného screenshotu zatím více nevíme, to by se však mělo brzy změnit. Samotný datadisk pak vyjde v příštím roce.