Máte pro strach uděláno? Stáhněte si zdarma brutální horor Evil Within

The Evil Within je vymodlené dítko Shindžiho Mikamiho, autora kultovní série Resident Evil. Se slavnou zombie akcí toho má opravdu hodně společného, i zde jde o krutý boj o přežití jen v poněkud abstraktnějším prostředí.

Drobnou nevýhodou je, že hra běží jen v ultraširokém rozlišení.

Hlavní hrdina Sebastian Castellanos totiž pomocí jakéhosi přístroje vstupuje do světa nočních můr, kde pátrá po… ehm… přiznám se, že přestože jsem hru kdysi dohrál a mám na ni jen ty nejlepší vzpomínky, vlastně si neodkážu vybavit o čem to celé bylo. Až příliš zamotaný příběh kritizoval i kolega Jakub ve své dobové recenzi, šlo však o jedinou pořádnou výtku.

Hra totiž dokáže skvěle zprostředkovat pocity strachu a znechucení, neustále na vás totiž chrlí nové a nové děsivé podněty. V jádru jde o plíživou survival akci ve stylu The last of Us, kde budete muset velmi šetřit vzácnými zdroji, čas od času se ale bez nějaké té přestřelky neobejdete. Na vyšší ze dvou obtížností vám dá hra skutečně zabrat, po celých jejích cca 15 hodin budete mít nervy natažené jako špagáty. Ale o to u hororů tak nějak jde, ne?

Po grafické stránce už dnes nejde o žádný zázrak, přeci jen je to skoro deset let stará hra, alespoň ji ovšem rozběháte i na starších sestavách. The Evil Within si můžete přidat do knihovny na této adrese, poté už vám zůstane na pořád. Jen pozor, máte na to čas jen do 26. října, poté bude v nabídce nahrazen neméně skvělým druhým dílem.