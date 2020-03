Špatný úsudek připravil hráče o virtuální majetek v hodnotě 5 000 dolarů

Onlinovka EVE sice nedosahuje masové popularity takového World of Warcraft nebo Fortnite, její publikum je však daleko oddanější a také dospělejší, než bývá u klasické herní komunity zvykem. Za šestnáct let své existence se tato vesmírná simulace rozrostla do nebývalé komplexity a dokáže nabídnout unikátní situace, které nikde jinde nezažijete. Divácky nejvděčnější jsou asi obrovské bitvy tisíců hráčů najednou, kromě toho však má i propracovanou ekonomiku, ve které fungují principy známé i ze skutečného světa.

EVE Online je všechno jen ne klasická videohra.

V základu je EVE free2play, ovšem platí, že její herní měnu jde směnit i za skutečné peníze. Z toho často plynou zajímavé situace.

Nedávno jsme vám například přinesli příběh amatérského pornoherce, který si na vytouženou flotilu vydělává masturbací před webovou kamerou. Výměna herní měny za tu skutečnou ovšem platí oboustranně a tak si někteří úspěšní hráči mohou i nějakou tu korunu přivydělat. Celé hře to tak dodává na intenzitě – přece jen asi máte hned větší radost, když povedenou investici můžete hned utratit ve skutečné hospodě.

Anebo naopak o spoustu peněz přijít, jak se v minulém týdnu stalo hráči s přezdívkou Lactose Intolerant. Ten kvůli jednomu neopatrnému přesunu nebezpečným územím přišel o majetek v hodnotě pěti tisíc dolarů (tedy podle aktuálního kurzu zhruba 125 000 Kč). Jak už sama tato suma napovídá, nešlo o žádné nezkušené „ucho“, naopak – Lactose Intolerant je ve hře od samotného začátku a podařilo se mu vybudovat dlouhodobě fungující byznys. Specializoval se na obchod s tzv. blueprinty, snadno zpeněžitelnou komoditou, která je doslova alfou a omegou veškeré herní výroby. Jejich výhoda je v tom, že nezabírají vzácné skladové zásoby a jejich hodnota odolává výkyvům nestabilní herní měny.

Hromadění majetku už ho však v posledních měsících přestávalo bavit a chtěl po letech vyzkoušet zase něco nového. Rozhodl se tedy, že všechny blueprinty prodá a výdělek rozdělí mezi spřátelené hráče svého klanu. Jenže…

Vesmírných bitev se mohou zúčastnit tisíce hráčů najednou.

„Bylo pondělí pozdě v noci a já udělal chybu, když jsem pro přesun veškerého majetku zvolil neohrabanou Orcu, namísto jiných vhodnějších lodí, které jsem měl v tu chvíli k dispozici,“ vysvětlil reportérovi PC Gameru příčiny osudového selhání. Orca je pomalá těžkopádná loď, která je pro vesmírné piráty lákavým soustem. A ti si ho nenechali ujít – Lactose Intolerant byl ostatně v jejich hledáčku už dlouho. Už několikrát předtím ho měli na mušce, ale rozhodli se jej ušetřit, tentokrát už ho za jeho bezstarostnost tvrdě potrestali.

Paradoxní je, že sami piráti se kromě internetové slávy žádné odměny nedočkali. Počítačem ovládaná vesmírná policie je několik okamžiků po incidentu rozprášila, drtivá většina drahocenného nákladu tak byla při útoku nenávratně zničena. Jakoby samotná finanční ztráta nebyla dostatečným trestem, Lactose Intolerant se stal pro velikou část internetu symbolem arogance, která byla po zásluze potrestána.

Právě reakce veřejnosti nešťastného hráče nakonec zklamala víc než samotná finanční ztráta. Dokonce prý vážně zvažoval, že se na hru již nadobro vykašle. Po dvou bezesných nocích se však nakonec naučil brát celou situaci s humorem. „Asi bych příště pro rozprodej aktiv zvolil jinou strategii, ale zase se podívejte, kolik jsem toho ušetřil za převodové poplatky,“ shrnul po týdnu své pocity. Tak snad bude mít teď štěstí aspoň v lásce.