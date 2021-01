Onlinovkou Eve sedmým měsícem zmítá válka, servery ji už nezvládají

I po sedmnácti letech existence zůstává EVE Online v herním průmyslu naprostý unikát. Jde o náročný vesmírný simulátor, který se víc než na zábavnost soustřeďuje na realističnost a sílu komunity.

Ta je úplně jiná, než můžeme znát z běžných MMORPG typu World of Warcraft, a vzhledem k tomu, že jde herní měnu snadno konvertovat na skutečné peníze (a samozřejmě i naopak), dokáže napsat neuvěřitelné příběhy. Měli jsme tu například člověka, který si na novou loď vydělával onanováním před webkamerou, smolaře, co přišel během několika okamžiků o 125 000 korun, nebo skutečného politika kandidujícího do senátu hry pomocí profesionální volební kampaně.

Jak napsal jeden z našich čtenářů, EVE Online je hra, o které se lépe čte a povídá, než se skutečně hraje. Aktuální kauza to jedině potvrzuje.

Loni v červenci vypukl ve hře obrovský konflikt, pro který se rychle vžilo pojmenování World War Bee 2. Na jedné straně je Impérium, skupina srocená kolem tradičních hráčů, co jsou v EVE už přes deset let, proti nim stojí nově zformovaná koalice PAPI (Pandemic Alliance Please Ignore), jejímž cílem není nic menšího než proměnit staré struktury v popel.

Měsíce se vlekoucí konflikt byl po dobu vánočních svátků pozastaven, s o to větší zuřivostí se však rozhořel po ukončení příměří. Dne 30. prosince loňského roku se pak odehrála největší bitva v historii hry, které se zúčastnilo víc než 1 200 obrovských titánských lodí. Přes 250 z nich bylo zničeno, což při přepočtu na skutečné peníze znamená ztrátu 283 000 amerických dolarů, víc než 6 milionů korun. Škody na obou stranách byly přibližně stejné, takže by se dalo hovořit o remíze, jenže pak zasáhla vyšší moc.

Méně pateticky lze napsat, že přišel pravidelný čas na údržbu serverů, a tak se hráči PAPI začali hromadně stahovat z místa bojiště, aby tam po dobu odstávky jejich lodě nezůstaly uvězněné. Ne všem se to ovšem povedlo, a když se pro ně jejich spolubojovníci o dva dny později vrátili, čekala na ně připravená armáda Impéria.

Podle provozovatelů hry z islandské společnosti CCP se v sektoru M2-XFE v jednu chvíli ocitlo 13 770 lidí, víc než 35 % všech hráčů, kteří tou dobou byli online. To je mimochodem také téměř dvojnásobek rekordu evidovaného Guinessovou knihou pro nejvíc hráčů, kteří se najednou účastní jedné online bitvy. A servery bohužel takovýto obrovský nápor nevydržely.

„Během bitvy i po jejím skončení se hráči setkávali s věcmi, které se normálně nedějí. Lodě mizely před očima, jiné se zase z ničeho nic objevovaly. Některé skončily úplně v jiných systémech,“ přiznali CCP v oficiálním vysvětlení.

Koordinované síly PAPI se zcela rozpadly a skončilo to masakrem. Podle magazínu Polygon bylo při této události zničeno 165 titánských lodí. Jen slabou náhradou byl fakt, že po bitvě se 90 z nich zcela nečekaně objevilo nepoškozených v jiných galaxiích. Ti ostatní měli prostě smůlu, CCP se totiž nechali slyšet, že do hry chtějí zasahovat co nejméně a tak nebudou nikoho odškodňovat ani nic napravovat.

Unikátnost EVE pak potvrzuje, že obě strany konfliktu s tímto vyústěním souhlasí. „Bohužel, budeme muset hrát mnohem nudnějším způsobem,“ řekl zástupce PAPI s přezdívkou Vince Draken. Asher Elias z Impéria s ním souhlasí: „Z mého pohledu je to zklamání. Chtěl bych tu bitvu dokončit.“

Obě strany se pak shodly, že budou muset zcela změnit svoji strategii a podobně kolosálním bitvám se pro příště vyhnout.