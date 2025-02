Vědci zkoumají únavu za volantem i s pomocí české videohry

Tuzemská herní obec aktuálně ujíždí na Kingdom Come Deliverance 2 (viz naše recenze), jehož se za necelý měsíc od vydání prodalo již přes dva miliony kopií. Ani zdaleka to ovšem není jediná celosvětově populární hra, kterou Češi světu dali.

Se sháněním figurantů ochotných zůčastnit se testu vědci určitě problémy neměli.

Simulátory náklaďáků od firmy SCS mohou možná vedle klasických akčních her vypadat trochu nudně, ale nenechte se mýlit, Euro Truck Simulator i jeho americká varianta už dokázaly oslovit miliony fanoušků napříč celým světem. Paradoxně u nich tráví čas i mnozí skuteční kamioňáci, pro něž je volné projíždění po virtuální krajině zajímavou formu relaxace. A nyní jeho sláva doputovala dokonce i mezi skutečné vědce.

Doktor Michal Martinka z Technologické univerzity v Liberci se se svým týmem věnuje nežádoucímu mikrospánku. Chvilková ztráta pozornosti je podle dopravních expertů zodpovědná až za pětinu všech smrtelných nehod. I když se výrobci automobilů v posledních letech přišli s několika návrhy řešení, žádné zatím není dokonalé. Experti z katedry oděvnictví proto vyvinuli „chytré“ tričko, které monitoruje životní projevy řidiče a dokáže úspěšně předvídat moment, kdy k mikrospánku může dojít.

Jak do tohoto výzkumu zapadá Euro Truck Simulator není těžké si domyslet. Martinka do jedné z učeben nainstaloval improvizovaný kokpit s automobilovým sedadlem a volantem a nechal testované subjekty řídit klasické kamioňácké „šichty“ v různých denních dobách. „Jezdili jsme nepřetržitě, opakovaně vystaveni podmínkám vyvolávajícím únavu, dokud jsme nebyli skutečně vyčerpaní a nechtělo se nám spát,“ vysvětlil vědec pro oficiální blog herního studia.

Vývoj antispánkového trička ještě nebyl ukončen, už teď ovšem vzbudil spoustu pozornosti. Na tento rok jsou dokonce pozváni na měsíční stáž v Tokiu, kde budou moci svůj vynález ukazovat tamním kolegům. Bez realistického Euro Truck Simulatoru by to bylo samozřejmě mnohem komplikovanější, nebo minimálně daleko dražší.