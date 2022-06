Místo Ruska na Balkán. Český Euro Truck Simulator nás vezme k moři

Chystaný přídavek Heart of Russia pro Euro Truck Simulator 2, na kterém v české společnosti SCS pracovali po dobu několika let, byl už téměř hotový, ale nakonec bylo jeho vydání odloženo na neurčito. Důvodem je aktuálně probíhající válka na Ukrajině a s tím spojená celospolečenská averze vůči prakticky všemu ruskému (viz náš článek).

V chystaném přídavku si budete moci zajet až k Chorvatským plážím.

Naštěstí už jsou SCS dobře etablováni a tak jim nečekaný výpadek příjmů nezlomil vaz. Naopak. O to s větší vervou se vrhli na další přídavek West Balkans, který bude zasazený do oblasti kolem Jaderského moře. Pro věrné fanoušky není zrovna toto území úplné překvapení, jisté narážky už prý vývojáři v minulosti na toto téma vypustili, až nyní je to ovšem oficiální.

Nová mapa bude zpracovávat území bývalé Jugoslávie a západní části balkánského poloostrova, konkrétně tedy do virtuální podoby budou předělány státy Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo, Černá hora, Severní Makedonie, Srbsko a Slovinsko.

Fanoušci se přitom nemusí obávat o to, že by šlo o nějakou narychlo spíchnutou fušeřinu, práce na nové mapě totiž začaly už před více než rokem. Nějakou dobu si vývoj ještě vyžádá, ale už teď si hru můžete na Steamu přidat do wishlistu.