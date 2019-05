Český Euro Truck Simulator 2 se letos rozroste o Bulharsko a Rumunsko

Loňský rok byl pro české hry mimořádně úspěšný především díky hrám Kingdom Come, Beat Saber a Chuchel. Zapomínat by se ovšem nemělo ani na stálici, kterou je Euro Truck Simulator 2. Ten sice vyšel již v roce 2012, ovšem autoři ho pravidelně rozšiřují o nová území a stroje.

Loňský datadisk Beyond the Baltic Sea přinesl pobaltské státy Lotyšsko, Litvu a Estonsko, v nově oznámeném letošním přídavku se podíváme na jihovýchod Evropy. Autoři slibují do detailů zpracované Bulharsko, Rumunsko a evropskou část Turecka. Se svým kamionem se tak budete moci prohánět transylvánskými lesy, pohořím Karpat či po sluncem zalitém pobřeží Černého moře.

Jestliže zůstane vše při starém, tak přídavek Road to the Black Sea vyjde koncem roku a bude se prodávat za 18 eur (cca 450 korun).