Třináct let starý Euro Truck Simulator 2 a devět let starý American Truck Simulator české studio SCS Software pečlivě každým rokem vylepšuje. Hráči se těší jak na pravidelné rozšiřování herních map, tak na různé kosmetické doplňky, ladění obsahu a vylepšování toho, co během let zastaralo. Jádro obou her však po celou dobu zůstalo stejné, což se ovšem nyní má změnit.

Ačkoliv to jde s pomocí modifikací zařídit už nějakou dobu (viz naše dojmy z virtuálních projížděk během covidových lockdownů), teprve teď se hráči American Truck Simulatoru dočkají oficiálního rozšíření o herní režim Road Trip, ve kterém vymění tahač za osobní vůz podle vlastního výběru. Autoři již oznámili, že první balíček aut bude pokrývat nabídku značky Ford. Dočkáme se tak například sportovního Mustangu z roku 1967, moderních terénních vozů F150 a Bronco nebo ikonického Crown Victoria, který dlouhá léta používala americká policie.

Autoři zatím část informací ohledně Road Trip režimu tají, nicméně podle všeho půjde o volnější jízdní režim, který bude plně využívat již tak rozsáhlých map Spojených států. Aktuálně jich má hra pokrytých už 17, tři další v přípravě a do budoucna se podle všeho počítá i s Kanadou. Zatímco ve standardním herním režimu především plníte zakázky v převozu zboží mezi konkrétními body na mapě, v Road Tripu půjde více o průzkum a kochání se krajinou.

Hra by měla rovněž dostat i nový element v podobě sbírání pohlednic z jednotlivých států. A vedle vozů značky Ford se budeme nejspíše moci projet i v těch od Nissanu, Toyoty a Dodge. Na podrobnější informace a přesné datum vydání této zásadní novinky si ovšem ještě musíme počkat.

A aby fanoušci evropské varianty hry nepřišli zkrátka, i pro ně se chystá velká novinka. Po již rozsáhlé virtuální mapě Evropy nově budou moci řídit také dálkový autobus. V principu tedy půjde o podobnější styl hry jako ve standardním režimu, pořád budeme řídit několikatunová vozidla a pohybovat se mezi předem danými body.

Řízení autobusu bude mít však svá specifika, bude potřeba dělat více zastávek a následovat stanovený jízdní řád. Autoři budou zřejmě muset upravit na míru tohoto režimu i mapy měst, aby se v nich objevily zastávky a autobusová nádraží.

Ani ohledně autobusového režimu do Euro Truck Simulatoru 2 zatím nemáme kompletní informace a neznámé je i datum vydání. Jak v případě tohoto režimu, tak Road Tripu pro American Truck Simulator to však vypadá, že bychom se novinek mohli dočkat už relativně brzy.