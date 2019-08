Jsou divné hry a pak je tu Eternal Cylinder

Čilské studio Ace Team určitě nikdo nemůže nařknout z nedostatku invence a podlézáním aktuálním herním trendům. Už jejich debut Zeno Clash (naše recenze) přinesl takové množství vizuální originality, že by třeba Electronic Arts stačilo alespoň na deset her, následný Rock of Ages pak založil vlastní žánr tower defence závodních her (mimochodem třetí díl už se také chystá).

Na první pohled může The Eternal Cylinder vypadat jako hra pro děti. Ale není.

Jejich chystaná novinka Eternal Cylinder pak v tomto trendu divných her nejen pokračuje, ale ještě ho posouvá na další úroveň. Pokud bychom chtěli být vážní, asi bychom ji popsali jako akční hru na přežití v procedurálně generovaném otevřeném světě. Ale jelikož je pátek odpoledne, tak ji můžeme daleko jednodušeji a také přesněji přirovnat k bizarnímu LSD tripu.

Hráč dostane pod kontrolu stádo malých příšerek zvaných Trebhumové, se kterými musí přežít na exotické planetě, sužované obřím valícím se objektem zvaným Cylinder. Vaši svěřenci jsou ze začátku bezbranní, ale když je správně nakrmíte, budou získávat speciální vlastnosti, které vám pomohou při dalším postupu. Třeba jim může narůst srst, krunýř nebo třetí oko, což jim umožní dostat se do jinak nedostupných oblastí.

V komentářích pod trailerem se objevilo spojení No Man’s Spore, což je docela přesné. Alespoň co se grafiky týče.

Hlavním tahákem hry bude určitě působivá vizuální stránka, která jakoby kombinovala dětské pořady s filmy Davida Cronenberga. Diskutující v komentářích zmiňují, že jim to celé připomíná hry jako Evolva, Spore, No Man’s Sky nebo dokonce Q-Bert a všichni mají svým způsobem pravdu. Přesto se nemusíme bát, že by autoři jen někoho kopírovali, naopak, nic originálnějšího už jsme dlouho neviděli.

Hra vyjde v roce 2020 na Xbox One, PS4 a s roční exkluzivitou pro obchod Epic Store.