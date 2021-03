Milujete kávu? V Espresso Tycoon se budete starat o vlastní kavárnu

Tvůrci Espresso Tycoon se odvolávají na kdysi populární žánr tycoon her a lákají na pořádný simulátor, v němž se budeme starat prakticky o všechno. Začneme výběrem místa, kde svoji novou kavárnu otevřeme. Následuje dekorování, najímání a management personálu, starost o zásobování, dohled nad rozpočtem a potřeba bude i inzerce.

Vliv mají mít i drobnosti jako případná hudba, která v kavárně hraje. Na prvním místě ovšem bude skvělá káva. Na výběr budou různé hrnečky, latte art, a to podle toho, koho vlastně chcete do kavárny nalákat. Mají to být byznysmeni, studenti, hipsteři nebo turisté? Různé skupiny se budou určitě prolínat, ale všem se zavděčit nelze.

Hra byla prozatím oznámena na PC a vyjde až během příštího roku. Letos bychom se každopádně měli dočkat dema. Tak kdo si dá šálek kávy?