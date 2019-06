Svého vlastního herního klienta už má i pornografický server Nutaku

Hry od společnosti Nutaku hrají denně miliony hráčů, přesto si o nich v běžných herních periodikách příliš nepřečtete. Jejich produkce se totiž specializuje na erotické hry pro dospělé. Ale proč chodit kolem horké kaše, jde prostě o regulérní porno, jen ozvláštněné menší mírou interaktivity (více viz náš loňský článek věnovaný této firmě).



Moje sbírka herních klientů se utěšeně rozrůstá.

Nutaku má v nabídce jak variace na oblíbené free 2 play tituly, tak i (v rámci možností) klasické prémiové hry za plnou cenu. Celkem jejich katalog obsahuje zhruba stovku titulů, z nichž většinu lze hrát přímo v prohlížeči.

Některé je však nutné instalovat a poté i pravidelně aktualizovat, což může někdy docela pokazit náladu. A proto vznikl Nutaku Client, který se jako každý správný herní klient o tyto provozní záležitosti postará sám. Aplikace je velice spartánská a má dokonce méně funkcí než neoblíbený Epic Launcher. Jenže komu by u her jako Panties of Rage nebo Bukkake Ranch chyběl friendlist nebo sbírání achievementů, že? Tím se opravdu přátelům nikdo chlubit nechce.

Mimochodem, pokud se vám nechce do počítače instalovat dalšího klienta (ono to stejně není povinné), ale máte hry od Nutaku rádi, můžete si zakoupit speciální konzoli ve tvaru prsu s kolekcí předinstalovaných her.