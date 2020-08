Vývojáři přitvrzují. V chystaných hrách budeme jíst děti a navštívíme orgie

Stejně jako se virtuální fotbalisté rozdělili do nesmiřitelných táborů preferujících Fifu, nebo PES a fanoušci stříleček neustále porovnávají Call of Duty s Battlefieldem, mohou se příznivci interaktivní sadistické pornografie přít o to, jestli jsou lepší hry od polských společností Movie Games Lunarium, nebo Madmind Studios.



Samotné hry samozřejmě cenzurovaná nebudou.

I v rámci erotických hororů totiž panuje tvrdá konkurence a vydání jejich chystaných novinek dělí jen několik měsíců. První zápolení před dvěma roky dopadlo plichtou – jak Lust for Darkness (naše recenze), tak Agony (naše recenze) byly totiž jen podprůměrné adventury, které kromě několika šokujících scén neměly co nabídnout. Jenže i když na nich kritika nenechala nit suchou, našlo se stále dost lidí, kteří si je koupili, a tak se v brzké době dočkáme jejich pokračování. Obě mají navíc k dispozici demoverzi, kterou si můžete bezplatně vyzkoušet už teď.

Lust from Beyond se inspiruje v pracích hororových klasiků H. P. Lovecrafta, H. R. Gigera a Zdzisława Beksińského. Podíváme se v něm do viktoriánského domu, kde sídlí promiskuitní sekta, která chce otevřít portál do světa rozkoše Lusst’ghaa. Podle slov autorů má jít o psychologický horor, odehrávající se v „realistickém světě plném touhy, okouzlení a strachu.“

Největší novinkou oproti předchozímu dílu má být zpracování interaktivního sexu, který bude fungovat formou jednoduché minihry. Zajímavé je, že všechny kopulační pohyby prý byly vytvořeny pomocí technologie motion capture, takže by měly působit maximálně přirozeně. „Uvědomujeme si, že naše mechaniky a animace už nespadají do kategorie erotika, ale jsou vlastně regulérní porno,“ píší sami autoři s tím, že se těmto scénám budou hráči moci vyhnout.

To autoři Succubus si s citlivkami příliš hlavu lámat nehodlají. Už jejich předchozí Agony daleko překročila hranice dobrého vkusu a svůj marketing postavila na šlapání po miminkách či znásilňování pekelných démonů, tentokrát však zašli ještě dál.

Dojde i na pojídání exkrementů, vytrhávání plodů z těl křičících matek nebo napichování hříšníků na kůly. O úrovni hry asi nejlépe svědčí fakt, že se zde léčíte pitím krve nenarozených miminek, přičemž čím více jim způsobíte bolesti, tím více zdraví se vám vrátí.

Bohužel je už z demoverzí patrné, že obě hry nenechávají žádný prostor pro představivost a nemají žádný jiný účel než vás šokovat. Snaží se ovšem tak urputně a prvoplánovitě, že v tom zcela selhávají. Jde jen o přímočarou pornografii, pleskání virtuálního masa, kterému chybí jakýkoliv kontext či smysluplná myšlenka. I šokovat se totiž musí umět.