Stahujte zdarma podmořský ABZU a válečnou akci Rising Storm 2: Vietnam

ABZU je poklidná, relaxační hra-nehra, kdy se se svým avatarem pohybujete pod hladinou moře. Budete plavat a kochat se zpracováním, naopak zcela chybí boj.

„Mimozemské artefakty, nástěnné malby a prostory zatopených chrámů vypráví svůj vlastní příběh, jenže navzdory leckdy až pompézní hudbě je samotná náplň veskrze banální,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.



V kontrastu s ABZU je druhá hra zdarma Rising Storm 2. Ta naopak láká na síťovou hru, spolupráci a taktiku, a to v kulisách války ve Vietnamu. Určena je pro všechny, kteří chtějí něco trochu realističtějšího než Call of Duty.



Hry si můžete zařadit ke svému účtu do čtvrtka 15. října. Mimochodem, příští týden bude Epic rozdávat horor Amnesia: A Machine for Pigs a strategii Kingdom: New Lands.