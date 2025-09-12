Stahujte zdarma hned tři vynikající hry. Na jedné ujíždí i miliardář Musk

Ondřej Zach
Epic Store tentokrát rozdává hned tři PC hry zdarma a všechny stojí za zahrání. Na své si přijdou fanoušci strategií, stříleček i ti, kteří rádi potrápí šedou kůru mozkovou.

Tahová strategie The Battle of Polytopia je původem mobilní hra, jejíž popularita vedla až k vydání PC verze. Hráč se chopí jednoho z mnoha kmenů, buduje impérium, objevuje nové země, sbírá zdroje, vyvíjí technologie a bojuje s nepřáteli. Hráči ji někdy označují za „Civilizaci pro méně trpělivé“ či jako kombinaci Civilizace a šachů. Podle miliardáře Elona Muska je dokonce lepší než šachy.

The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia

„Šachy jsou primitivní. Pochopitelně když jediné, s čím jsme si tehdy mohli hrát, byly veverky a kamínky, ale dnes už máme počítače,“ napsal počátkem března na svůj profil na X.

Monument Valley 2 je pokračování úspěšné logické hry založené na optických iluzích. Dvojka staví na stejných principech jako minulý díl, největší změnou je možnost hrát za dvě postavy najednou. Díky tomu se notně zvedla obtížnost, což není na škodu.

Monument Valley 2

Monument Valley 2

Monument Valley 2

Třetí hrou zdarma je povedená, necelé dva roky stará kyberpunková akce Ghostrunner 2. Odehrává se rok po prvním dílu, přičemž hráči se opět chopí kybernetického nindžy, který zasazuje přesné údery a provádí různé akrobatické kousky.

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2

Všechny tři hry jsou zdarma do čtvrtka 18. září do 17:00. Jakmile si je zařadíte do své digitální knihovny na Epicu, zůstanou vaše.

The Battle of Polytopia
The Battle of Polytopia
The Battle of Polytopia
The Battle of Polytopia
56 fotografií
Switch 2
