Vyzkoušejte si zombie apokalypsu z druhé strany. Stubbs je dočasně zdarma

Stubbs the Zombie: Rebel Without a Pulse je dokonalou ukázkou toho, že hra nemusí být chytrá ani krásná, aby se s ní dalo užít spousta zábavy. Už v roce 2005 šlo o jasné béčko, které parodovalo klasické filmy s oživlými mrtvolami tím, že vás nechalo hrát za jednoho z nich.

Ze zabitých nepřátel jste si mohli dělat spolubojovníky, kromě pojídání mozků šlo nepřátele likvidovat i házením vlastní hlavy nebo toxickými prdy (více viz naše dobová recenze). To vše za doprovodu skvělého rockového soundtracku, kterému vévodily kapely The Raveonettes a The Walkmen.

Loňský remaster na tom nic nezměnil, jen přinesl podporu vyšších rozlišení a achievementy. Vzhledem k tomu, že v tomto žánru neexistuje žádná konkurence, stojí za hřích i dnes. Obzvláště když je zadarmo.

Hru si můžete zdarma přidat do knihovny v obchodu Epic Store (na tomto odkaze), poté už vám zůstane v knihovně navždy. Ale pozor, máte na to jen týden, ve čtvrtek 21.10. bude nahrazena zase jiným titulem.