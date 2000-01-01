náhledy
Epic Store tentokrát nabízí dvě menší, ale dobře hodnocené hry zdarma. Luftrausers láká na skvělý pocit z létání a střílení, zatímco Astral Ascent lidé hodnotí jako povedený 2D roguelite.
Autor: Devolver Digital
Nenechte se odradit minimalistickou grafikou, Luftrausers je vynikající akce využívající hybnosti a gravitace letadla.
Autor: Devolver Digital
Hra nemá žádnou kampaň, byť jsou zde mise podle toho, jakými díly je letadlo osazeno. Hraje se na co nejvyšší skóre. Naučit se letadlo pořádně ovládat, každopádně chvilku zabere.
Autor: Devolver Digital
Letadlo má tři sloty, konkrétně pro zbraně, motor a tělo letadla. Celkem je k dispozici 125 kombinací a hudba se dynamicky mění podle navolených dílů.
Autor: Devolver Digital
Luftrausers je k mání na Epic Store do 17. září do 17:00. PC verze má na agregátoru hodnocení Metacriric průměr 80 procent.
Autor: Devolver Digital
Astral Ascent je 2D roguelite, který pojetím připomene Dead Cells a inspiraci tvůrci čerpali také u Hades.
Autor: Hibernian Workshop
Hlavní hrdinové jsou uvězněni v Zahradě (funguje jako hlavní hub), což je astrální vězení, které vypadá jako krásné, barevné místo s přátelskými antropomorfními zvířaty. Ve skutečnosti je to vězení vytvořené Mistrem. Cílem je tedy uprchnout a porazit 12 strážců.
Autor: Hibernian Workshop
Hráči chválí povedený pixel art, zábavné souboje a chytlavou herní smyčku. Hra na druhou stranu nenabízí nic, co bychom už neviděli.
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent je k mání na Epic Store do 17. září do 17:00. PC verze má na agregátoru hodnocení Metacriric průměr 86 procent.
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent
Autor: Hibernian Workshop
Astral Ascent
Autor: Hibernian Workshop