Stahujte zdarma dvě PC hry. Epic rozdává kvalitní zábavu na víkend

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- Luftrausers na Epic Store (zdarma do 17. září do 17:00)
- Astral Ascent na Epic Store (zdarma do 17. září do 17:00)
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Herní svět se během let dramaticky proměnil. Přijměte pozvání a užijte si pozoruhodný vývoj, který se udál v této oblasti lidské zábavy. Vaším úkolem je poznat známou hru jen podle obrázku.
Herní veletrh Gamescom je už minulostí, nasbírali jsme ale materiálů na dlouho dopředu. Vedle těch největších hitů, které dominovaly hlavním pódiím, totiž bylo k vidění i nespočet menších nezávislých...
V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Na letošním Gamescomu byly k vyzkoušení i oblíbené české simulátory od studia SCS Software. My jsme zde ale místo simulace tahačů hráli dva nové připravované režimy, které autoři chystají: osobní...
Pod poslední ukázkou z chystané hry Grand Theft Auto VI se komentářová sekce změnila i v pietní místo. Spousta lidí zde totiž vzpomíná na své známé a členy rodiny, kteří si chtěli dlouho očekávanou...
Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily...
PlayStation zrušil připravovanou špionážní akci Physint, kterou kutí známý vývojář Hideo Kodžima. Ten měl tři měsíce na to, aby našel nového vydavatele, což se mu nakonec podařilo.
Epic Store tentokrát nabízí dvě menší, ale dobře hodnocené hry zdarma. Luftrausers láká na skvělý pocit z létání a střílení, zatímco Astral Ascent lidé hodnotí jako povedený 2D roguelite.
V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...
Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou miss...
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Do konce roku 2026 už nezbývá zase tolik času, ale i tak se chystá ještě slušná řádka zajímavých seriálů, které by se vám mohly líbit. Pojďme se na některé z nich podívat.
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Už jen svým rozmachem se chystaná novinka Stranger Than Heaven od tvůrců série Yakuza vymyká všem pravidlům, její děj se odehrává na ploše 50 let. Budeme sledovat osud gangstera Makota od nesmělých...
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