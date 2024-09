Rozumíte fotbalu? Dokažte to! Aktuální ročník Manageru je dočasně zdarma

Football Manager je velmi komplexní strategie z fotbalového prostředí, ve které dostanete prakticky neomezenou kontrolu nad svým oblíbeným týmem. Od nastavování cen vstupenek přes stavbu ideální soupisky až po ladění taktiky při kopání standardních situací, vše má vliv na jeho fungování a pokud se vám bude dařit, klidně můžete dotáhnout vidláky z Horní Dolní až do Ligy mistrů. Hra je tak propracovaná, že ji využívají i skauti skutečných klubů pro hledání nových talentů a například aktuální trenér francouzského prvoligového týmu Lens William Still s oblibou tvrdí, že mu tato hra otevřela oči a naučila ho o jeho profesi vše důležité (viz náš článek).

Obchod Epic Store však myslí i na ty, co sportovním hrám neholdují. Pro ně si připravil povedenou akční hru Sniper: Ghost Warrior Contracts. Chopíte se role odstřelovače přezdívaného Oko (v originále Seeker), vyslaného do fiktivní verze Sibiře, abyste splnili spoustu krvavých kontraktů, se kterými si oficiální strážci pořádku nechtějí špinit ruce. Setkáte se s diktátory, bioterorismem a blablabla, i když má hra české titulky, příběh vás patrně nezaujme. Ale samotná akce určitě ano. Záměrně o hře nepíšeme, že jde o střílečku, protože i když se zde hodně střílí, nejde vůbec o mlýnek na maso typu Call of Duty. Zde s Rambo stylem pohoříte i na nejlehčí obtížnost.

Ono se trefit totiž není jen tak. Musíte vzít v potaz spoustu faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou vzdálenost a směr větru. Vypálená kulka po dlouhém letu ztratí na výšce. A že vítr ovlivňuje její dráhu, snad nemusíme dodávat (více viz naše recenze).

Obě hry si můžete vyzvednout na stránkách Epicu (odkaz tady) a v knihovnách vám zůstanou napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do čtvrtka 12. září, poté budou v nabídce nahrazeny zase jinými dárečky.