Prvním hrám vypršela exkluzivita v Epic Storu a objevují se na Steamu

Ještě loni jsme nevěřili, že bude mít nedostižný moloch Steam nějakou konkurenci, letos bychom si už na PC bez Epic Storu většinu novinek ani nezahráli. Nakupování exkluzivit Epicu u hráčů příliš popularity nepřineslo a mnozí se jej rozhodli bojkotovat.

Teď se konečně uvidí, nakolik se spolupráce s Epicem tvůrcům těchto her vyplatila, protože první z nich se konečně dostávají i na platformy Steam a GOG. Jmenovitě jde o atmosférické akční RPG Ashen, mlátičku Hades a podivnost jménem Hello Neighbour.



Přes jejich nezpochybnitelné kvality jde zatím jen o první vlaštovky nezávislé scény, lámat chleba se bude až 15. února 2020, kdy na Steamu vyjde Metro: Exodus, které nenávist vůči novému obchodu započalo. Tak uvidíme, jestli byl všechen ten poprask opodstatněný, nebo šlo jen o pár frustrovaných jedinců, jejichž názor je přes veškerou hlasitost zcela bezvýznamný.

Když se podívám na prodeje Red Dead Redemption 2, které se po vydání na Steamu neobjevilo ani v první dvacítce nejhranějších her, a to exkluzivita trvala pouhý měsíc, je mi jasné, na kterou variantu bych vsadil své peníze. Co vy?