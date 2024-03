Nepustí vás rodina na ryby? Stáhněte si zdarma alespoň simulátor rybaření

Rybaření je dokonalou formou relaxace, o samotný lov přitom ve skutečnosti až tolik nejde, spíše o samotné bytí v klidu přírody a hluboké rozjímání nad vodní hladinou. Bohužel ukrást si několik hodin na takovou to duševní očistu je v dnešní uspěchané době poměrně těžké a v jistých životních etapách pak prakticky nemožné. Naštěstí tu máme počítačové hry, které dokážou i tento povznášející zážitek obstojně simulovat.

Za Call of the Wild: The Angler stojí stejný tým, který vytvořil populární lovecký simulátor theHunter a na výsledku je to znát. I tady najdeme do detailů vymodelovaný otevřený svět, zaplněný realisticky se chovající zvířenou. Vaším úkolem bude najít místo „kde berou,“ připravit odpovídající vybavení, od správného prutu, přes vlasec, háček až samozřejmě po návnadu a poté trpělivě čekat, zdali se nějaká ta rybka skutečně chytí. Tuhle adrenalinovou zábavu navíc můžete sdílet až s jedenácti dalšími hráči online.

Call of the Wild: The Angler si můžete přidat do své knihovny na tomto odkazu, poté už vám zůstane napořád. Když už tam budete, přihoďte si ze sekce DLC do košíku i něco málo kosmetických vylepšení, které jsou rovněž zdarma. Za dodatečné mapy v podobě norských fjordů nebo španělského přímoří už se ovšem musí platit. Pozor, tato akce trvá jen do 28. dubna.