Zahrajte si zdarma na trpaslíky z Pána prstenů

Fanoušci Pána prstenů to mají ve světě videoher poslední dobou těžké, dlouhé roky vyvíjená hra o nešťastníkovi Glumovi totiž dopadla naprosto katastrofálně (viz naše recenze). Epicem aktuálně rozdávaná hra Return to Moria by jim ale mohla zlepšit náladu. Její autoři dokázali úspěšně naskočit na moderní vlnu kooperativních survival her à la například Valheim nebo Sons of the Forest, což v kombinaci se světem Pána prstenů působí mimořádně lákavě. Byť tedy ze samotné Středozemě neuvidíte téměř nic, veškeré dění se totiž odehrává v podzemí. Jako jeden z mnoha trpaslíků se budete pokoušet dostat se k opuštěným pokladům důlního komplexu Moria.

Na jeho průzkum se sice můžete vrhnout na vlastní pěst, lépe vám to však půjde s partou kamarádů, kteří vám pomohou se sběrem vzácných surovin. Ty poté můžete využít na stavbu vlastní podzemní osady a výrobu lepšího vybavení. S rostoucí silou se pak budete moci odvážit na průzkum stále hlubších prostor, kde na vás samozřejmě čekají ještě vzácnější poklady, které umožní výrobu ještě lepšího vybavení... však to znáte. Okolní prostředí je vždy náhodně vygenerované, takže žádná hra není stejná, autoři ovšem nezapomněli ani na postupné rozkrývání příběhu o historii trpaslíků. Třešničkou na dortu budiž dabing od „filmového Gimliho Johna Rhys-Daviese.

Hru si můžete vyzvednout na stránkách Epicu (odkaz tady) a v knihovně už vám pak zůstane napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do čtvrtka 19. prosince, poté bude v nabídce nahrazeny zase jinými dárečky.