Otestujte sílu vašeho přátelství a stahujte zdarma skvělou hru Moving Out

Už dlouho jsme vás na našich stránkách neinformovali o hrách zdarma. Není to naštěstí proto, že by snad digitální obchod Epic Store přestal pravidelně rozdávat zajímavé tituly, ale spíše proto, že poslední dobou šlo většinou o menší nezávislé tituly, se kterými nemáme osobní zkušenosti. I Moving Out je spíše menší nezávislou hříčkou, ovšem nenechte se zmást lacině vypadající grafikou – u této hry se pobavíte daleko lépe, než u většiny AAA pecek.

Ne, Moving Out nevypadá graficky zrovna lákavě, ale pokud máte po ruce kamaráda, dejte mu šanci.

Budete k tomu ovšem potřebovat alespoň jednoho herně pozitivního kamaráda, ideálně přímo vedle sebe. Online hra je zde sice také k dispozici, ale nic se nevyrovná tomu, když budete tryskající emoce sdílet z první ruky.

Premisa Moving Out je jednoduchá – hrajete za roztomilé stěhováky, kteří musí během krátkého časového úseku vyklidit objednaný prostor do přistavěného náklaďáku. Vtip je v tom, že hra sleduje jen rychlost, nikoliv kvalitu a tak budete moci svěřený nábytek prohazovat okny, vršit z nestabilní hromady nebo třeba násilně vytrhávat spotřebiče z elektriky. U rozměrnějších předmětů je vyžadována dokonalá koordinace, vytočit se s dlouhým gaučem na úzkém schodišti není žádný med.

Ale legrace to je, a to ohromná. Po pár úvodních rozehřívacích úrovních navíc autoři pořádně přitopí, co se kreativity týče a tak budete například stěhovat strašidelný dům, kde se vám budou do cesty plést duchové, horskou chatu s nebezpečnou sjezdovkou nebo třeba neposedná zvířata z farmy. Ovšem pozor – chytlavá hratelnost přináší dobře známý syndrom „ještě jeden level a půjdeme spát,“ takže vám Moving Out může způsobit komplikace ve vašich plánech. Na druhou stranu jen málo co je uspokojivější než dobře strávený čas s přáteli, že ?

Hru si můžete vyzvednout na stránkách Epicu (odkaz tady) a v knihovně vám zůstane napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do čtvrtka 31. října, poté bude v nabídce nahrazeny zase jinými dárečky.