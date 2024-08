Šéf Epicu si pochvaluje „kupování“ uživatelů skrze hry zdarma

Obchod Epic Store už je na scéně pět let a za tu dobu vášně kolem něj výrazně opadly. Ředitel společnosti Tim Sweeney se nyní ohlédl za turbulentním obdobím a vyhodnotil, které kroky se povedly a na které by naopak raději zapomenul.

Tento týden bude v Epicu zadarmo horor The Callisto Protocol.

Dobrou zprávou pro hráče je, že i nadále se mohou těšit na již tradiční čtvrteční rozdávání her zdarma. Může to sice vypadat, že jde o velmi drahou formu nákupu uživatelů, které nová platforma potřebuje, ve skutečnosti je to ovšem naopak.

Klasickou reklamní kampaní na Facebooku nebo ve vyhledávači Google by za přilákání stejného množství uživatelů prý dali čtyřikrát tolik. Investované peníze navíc neskončí ve chřtánu nadnárodního korporátu, ale putují přímo k výrobcům her, kteří jsou za tento přístup vděční. A mít dobré vztahy se svými prodejci je samozřejmě výhodné.

Metro Exodus byl první hrou, kterou Epic Steamu „ukradl.“ U fanoušků se to nesetkalo s pochopením.

Co už se tolik nevyplatilo, je navazování smluv o exkluzivní distribuci, kdy se po nějakou dobu takto zaplacené hry nemohou objevit v jiných digitálních obchodech. Právě tato agresivní strategie se u fanoušků tehdy setkala s obrovským odporem a nebyla příliš úspěšná ani z obchodního hlediska. „Utratili jsme za exkluzivity spoustu peněz. Některé z nich zafungovaly opravdu skvěle, hodně z nich se ale ukázalo, jako špatné investice,“ přiznal bez obalu jeden z nejbohatších mužů herního průmyslu. Ne, že by snad tento nápad na trvalo zavrhl, pro příště už si však prý musí mnohem lépe vybírat, do jakých takových projektů poslat peníze.

Místo toho se chtějí spíše pouštět do financování celého vývoje, tak jako tomu bylo například v případě loňského hitu Alan Wake 2. Ten si ovšem na sebe, stejně jako sám Epic Store ještě nedokázal vydělat.