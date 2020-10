Hry podle slavných filmů zdarma. Nepropásněte Blair Witch a Krotitele duchů

Zatímco ve svých začátcích rozdával Epic Store jednu hru za dva týdny, nyní zvýšil frekvenci a dává dvě hry každý týden. A minimálně jedna z nich vždy stojí za to.



Tentokrát je to remasterovaná verze klasické arkády Ghostbusters: The Video Game. Po herní stránce nenabízí extra nic objevného, ale každého fanouška klasické komedie Krotitelé duchů uchvátí svojí podobou s originálem. Hru napsali původní scénáristé, zaslechnete i hlasy všech původních herců.

To Blair Witch kromě slavného názvu nemá co nabídnout. Jde jen o mizerný walking simulator, který neobsahuje nic zajímavého a velmi rychle začne nudit, navíc je dost náročný na hardware (viz naše recenze). Jak se však říká, darovanému koni se na zuby nekouká.

Obě hry jsou ke stažení na této adrese, na aktivaci máte jen týden, pak bude tato nabídka nahrazena jinou.