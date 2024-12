Vánoce jsou tady, Epic až do konce roku bude rozdávat každý den jinou hru

Když digitální obchod Epic Store před šesti roky začínal, mnozí mu nemohli přijít na jméno (viz náš článek). Sice garantuje vývojářům větší podíl z prodejů, ovšem hráčům se kvůli němu rozpadla sbírka her do více knihovniček.

Dnes už je však situace jiná. Ukázalo se, že svět se stále točí, hry vycházet nepřestaly a vymezovat se proti zajeté platformě už baví jen ty největší fanatiky. Jedním z hlavních argumentů, kterými Epic hráče obměkčil, je rozdávání her. A to ve velkém. Už po šest let se můžeme každý týden těšit na minimálně jednu zajímavou hru zdarma často jsou to skutečné hity. V minulosti už jsme tak dostali například Kingdom Come, Grand Theft Auto V nebo třeba Star Wars: Rogue Squadron.

Nenechte se zmást, Vampire Survivors jsou opravdu pecka.

O Vánocích se ovšem tato frekvence ještě zvyšuje a novinky se budou točit každý den, a to až do konce roku. Celkem nás tedy čeká 15 titulů, jejichž identita je však v tuto chvíli neznámá. Dnes je to skvělá nezávislá hra Vampire Survivors, která má na konkurenčním Steamu 98 % pozitivních recenzí od více než dvou set tisíc hráčů.

A nebojte, ony ty největší hity ještě přijdou. Pro připomenutí – v minulých letech jsme na závěr dostali třeba kompletní trilogii moderních Tomb Raiderů. Co to bude tentokrát?

Na ty největší pecky se vás budeme snažit upozornit článkem, ale i my si v době svátků chceme odpočinout, takže raději sledujte stránky Epic Storu sami. Nabídka se bude měnit vždy v 17:00.