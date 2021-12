To nejlepší nakonec. Epic rozdává trilogii Tomb Raiderů v hodnotě 2000 Kč

Kdo si dával pozor a pravidelně se v předchozích 14 dnech přihlašoval do obchodu Epic Store, mohl si svůj katalog her rozšířit zdarma o takové pecky jako Contol, Prey, Pathfinder: Kingmaker nebo třeba Loop Hero. Silvestrovská nabídka však veškeré předchozí kvalitativně překonává a je pomyslnou třešničkou na dortu.

Dabérkou Lary je v nové trilogii herečka Camilla Luddington, známá například ze seriálu Chirurgové.

Najdeme v ní totiž kompletní edici restartované trilogie Tomb Raider a to rovnou v těch nejvyšších možných verzích včetně všech dodatečných DLC, konkrétně jde o díly Tomb Raider (naše recenze), Rise of the Tomb Raider (naše recenze) a Shadow of the Tomb Raider (naše recenze). Pokud jste je ještě nehráli, upřímně vám závidíme, dohromady patří vůbec k tomu nejlepšímu co kdy v žánru akčních adventur vzniklo

Na rozdíl od prvních dílů kultovní série v restartované trilogii se Lara Croft výrazně polidštila a to nejen, co se týče jejích tělesných proporcí. Autoři sice nově implementovali i moderní prvky, jako je survival, crafting nebo částečně otevřený svět, jinak jsou to ovšem po hratelnostní stránce v podstatě ty stejné Tomb Raidery jako byl už ten první z roku 1996. Pokud vás chytnou, máte o zábavu postaráno na několik desítek hodin.

Všechny tři hry si můžete přidat do své knihovny až do 6. ledna na této adrese. Příjemnou novinkou je, že Epic Store po dvou letech fungování konečně zprovoznil funkcionalitu nákupního košíku, takže si nemusíte nakukávat každou transakci zvlášť. Užijte si je.