Samorost 2 vypráví surrealistický příběh vesmírného skřítka, jehož psa unesli zlomyslní mimozemšťané. Sympatickou jednohubku, kterou dohrajete zhruba za hodinu, doprovází povedená hudba Tomáše „Floexe“ Dvořáka.
Druhou hrou je povedený survival Project Winter. Osm hráčů společně shromažďuje zdroje, opravuje a čelí nástrahám divočiny. Háček je v tom, že dva z těchto osmi lidí jsou zrádci.
Cílem přeživších je plnit klasické survival úkoly a nakonec uniknout. Zrádci se jim naopak snaží v útěku zabránit, respektive ostatní zabít; musí však předstírat spolupráci, aby nebyli odhaleni.
Zrádci jsou na začátku slabí, ale postupně nabývají na síle. Všichni tedy musí spolupracovat, ale zároveň nelze nikomu věřit. Zároveň s vydáním na Epicu do hry zamíří velká obsahová aktualizace Project Winter 2.0: Cabin Fever.
Obě hry jsou dostupné na Epic Store do 25. září do 17:00. Jakmile si hry zařadíte do své digitální knihovny, zůstanou vaše. Odkazy jsou zde: