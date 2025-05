Pokud se alespoň trochu věnujete videohrám, první kousek jste již dávno hráli, případně ho získali zdarma během řady předchozích akcí na různým platformách. Jde o dnes již kultovní Limbo, v němž se mladý chlapec pokouší nalézt ve zvláštním nepřátelském světě svoji sestru.

Limbo je kombinace 2D plošinovky s hádankami s temnou grafikou v odstínech šedé. Pokud se mezi vámi náhodou najde ještě někdo, kdo ji nehrál, neváhejte. A pokud se vám zalíbí, můžete pokračovat kousky jako Inside, Little Nightmares, Planet of Lana či Somerville.

Limbo naleznete na Epic Store zde. Jakmile si hru zařadíte do své digitální knihovny, zůstane vaše. Stihnout to musíte do 5. června do 17:00.

Limbo

Druhým kouskem je spin-off série Borderlands nazvaný Tiny Tina’s Wonderlands. Je to bláznivá fantasy variace vystavěná na deskovce Dungeons & Dragons, respektive Bunkers & Badasses, přičemž hráči jsou ti, kteří ji musí absolvovat.

„Balancuje to občas na hranici trapnosti? Jistě. Je to místy velmi infantilní? Bezesporu. Fungujete to? V drtivé většině případů ano. Tiny Tina’s Wonderlands berou typické prvky fantasy projektů a obalují je do hromady šíleností a ujetostí. A je to dobrý nápad,“ napsali jsme v recenzi Tiny Tina’s Wonderlands.

Tiny Tina's Wonderlands Tiny Tina's Wonderlands

Tiny Tina’s Wonderlands naleznete na Epic Store zde. Jakmile si hru zařadíte do své digitální knihovny, zůstane vaše. Stihnout to musíte taktéž do 5. června do 17:00.