Taková nabídka se neodmítá, Borderlands 3 jsou dočasně zdarma

Hráči mají rádi slevové akce a obchod Epic Store to moc dobře ví. V posledních letech se mu v tomto ohledu daří nabízet mnohem lepší nabídky než konkurenční Steam, neboť výrazné snížuje ceny i u absolutních novinek a k tomu dává univerzální slevový kupon aplikovatelný prakticky na cokoli.

Neříkáme, že Borderlands 3 jsou hrou pro každého, ale že by si jí měl každý vyzkoušet.

Aby se pak o této akci pak dozvědělo co nejvíc lidí, upozorňuje na ni tím nejlepším myslitelným způsobem – rozdává hry zdarma. Na to jsme, pravda, u tohoto obchodu již v týdenní bázi zvyklí několik let, tentokrát se ovšem vyloženě vyznamenal. Rozdává totiž ani ne tři roky starou looter shooter střílečku Borderlands 3. Ta sice nenabízí o moc víc než dva její starší díly, ovšem dobře známé mechanismy dovádí prakticky k dokonalosti a k tomu přidává i okulahodící grafické zpracování.

V zásadě nenabízí nic víc než dobře známé kolečko „zabíjím nepřátele, z kterých padají silnější zbraně, kterými mohu zabít silnější nepřátele, z kterých…“, ale v tomto ohledu jde stále o špičku žánru (viz naše recenze). Co líp, jde o ideálního kandidáta pro hru víc kamarádů najednou, a ty vzhledem k aktuální ceně asi nebude problém sehnat.

Tady není tentokrát o čem – vzít si hru za těchto podmínek je v podstatě krádež za bílého dne, ale když na to Epic má, tak proč se žinýrovat?

Borderlands 3 si můžete přidat do svých knihoven z Epic Store (odkaz), poté vám už zůstanou napořád. Jen pozor, máte na to čas jen do 26. května, poté bude nabídka zase vyměněna za jiné hry. A vzhledem k tomu, že ji obchod opět tají, nejspíš půjde o další AAA hit.