Epic Store posiluje. Vývojářům nabízí 100% podíl ze zisku, hráčům hry zdarma

Již brzy to bude pět let ode dne, kdy byl spuštěn digitální obchod s hrami Epic Store. Tehdy to mezi hráči vyvolalo pořádné vlny (viz náš článek) a vývojáři, kteří dali novému obchodu přednost na úkor tehdy prakticky monopolního Steamu, kvůli tomu čelili review bombingu, bojkotům, a dokonce i výhrůžkám násilím (viz náš článek).

Spojení s hudební službou Bandcamp se Epicu moc nevyplatilo a raději ji zase prodal.

Emoce však poměrně rychle opadly a dnes už je Epic zavedená platforma. Podstatnou roli v tom samozřejmě hraje i „uplácení“ hráčů pomocí pravidelného rozdávání her. Celkem už si tak uživatelé mohli zdarma přidat do knihoven stovky zajímavých titulů, mezi nimiž byly i takové hity jako Grand Theft Aut V, Control, Kingdom Come: Deliverance nebo třeba Death Stranding. A nic se na tom nezmění ani v nejbližší budoucnosti, Epic už se nechal slyšet, že v této strategii bude pokračovat dál.

Ani zisky s Fortnite nejsou nevyčerpatelné.

Provozovatelé nechtějí ovšem jenom rozšířit počty zákazníků, ale i nabídku, a tak vydavatelům představili nové podmínky pro prodej svých starších her. Pokud totiž tituly vydané do 31. října letošního roku, které jsou aktuálně k dostání jen v jiných obchodech, budou nabízet i v Epic Store, budou z nich po dobu půl roku dostávat veškeré peníze, které hra v jejich obchodě utrží. Jinak řečeno, Epic se dočasně zcela vzdá už tak malého podílu 12 % ze zisku (Steam si bere 30 %).

Vypadá to tedy, že i když společnost musí šetřit a nedávno propustila cca 10 procent svých zaměstnanců, na štědrém dotování Epic Store nic měnit nehodlá. Podle původních plánů přitom už měl být obchod v roce 2024 ziskový.