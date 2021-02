Vyzvedněte si skvělou postapokalyptickou střílečku Metro Last Light zdarma

19:08

Obchod Epic Store do své pravidelné týdenní nabídky přinesl nečekaný bonus. Kromě již dříve slíbené tahové strategie For the King přidává i vylepšenou verzi druhého dílu trilogie Metro. Na vyzvednutí máte týden.