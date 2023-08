Zpříjemněte si víkend vynikající sci-fi strategií zdarma

Značka Homeworld je i po dvaceti letech od vydání etalonem kvality trojrozměrných strategií. Odehrává se totiž ve vesmíru, což znamená, že svými jednotkami můžete manévrovat ve více rovinách. Rozhodně to není nic snadného, o to větší prostor pro vymýšlení taktiky vám to však nabízí.

Deserts of Kharak se odehrávají ve světě připomínajícím Dunu.

V samostatné odbočce Deserts of Kharak o tuto pozoruhodnou možnost sice přijdete, protože se odehrává na povrchu planety, i tak je ovšem daleko komplexnější, než je u většiny žánrové konkurence zvykem.

Stanete se v ní velitelem mobilní základny, kterou je nutné za každou cenu bránit. Navigujete ji skrze nehostinné prostředí mimozemské planety, která výrazně připomíná Dunu a hledáte vzácné nerostné suroviny, za něž můžete stavět bojové jednotky a posílat je vstříc nepřátelům.

Zaujme i filmové pojetí příběhové kampaně, práce s úhlem kamer, detaily i dynamika střihu připomínají ty nejmodernější akční sci-fi, hra si přesto zachovává i komiksový ráz. O jejích kvalitách si dopodrobna můžete přečíst v naší dobové recenzi.

Homeworld: Deserts Of Kharak si můžete aktivovat na tomto odkaze, poté už vám zůstane v knihovně napořád. Jen pozor, máte na to čas jen do 31. 8., poté bude nahrazen zase jinou hrou.