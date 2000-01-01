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Tento týden na vás v rámci pravidelné nabídky her zdarma na obchodě Epic Games čekají hry Caravan SandWitch a Targeted -10 Days. První jmenovaná je šampionem politicky korektních her, zaujme ale opravdu hezky stylizovanou grafikou. Únikovka Targeted pak bude ke stažení po celý měsíc zdarma.
Autor: Studio Plane Toast
Caravan SandWitch byla jednou z nenápadných nezávislých her roku 2024, nakonec však zaujala i nás v redakci a věnovali jsme ji místo na konci roku v sérii minirecenzí opomenutých her. Stylizace se nám opravdu líbila, hratelnost a příběh už tolik ne.
Autor: Studio Plane Toast
Targeted –10 Days je pak malá nezávislá hra žánru „únikovek“, tedy těch, kde musíte v uzavřením prostředí vyřešit sérii hádanek před tím, než vyprší čas.
Autor: Glitchy Frame Studio
Zpět k Caravan SandWitch. Jde o klasickou nabídku Epicu týdenní hry zdarma, běžná cena je 270 korun. Žánrově spadá do 3D adventur a jde o nenáročnou záležitost, ve hře nejsou žádné souboje a nehrozí vám smrt. Primární je průzkum otevřeného světa a řešení hádanek.
Autor: Studio Plane Toast
Vaším hlavním společníkem je dodávka, kterou si v průběhu hry vylepšujete o přídavné moduly, které vám umožní překonat různé překážky. Vůz se samozřejmě hodí i pro rychlejší přesouvání po mapě.
Autor: Studio Plane Toast
Hra se mimochodem v uplynulých letech pevně zakotvila ve skupině her podporujících LGBT+ hnutí. Autoři například strávili extra čas tím, že do hry umístili duhové vlajky hrdosti a zajistili, že by bylo obtížné je uživatelskou modifikací odstranit.
Autor: Studio Plane Toast
Jméno hry se pak na sítích párkrát objevilo v kontroverzním světle loni, když autoři veřejně oslavovali smrt amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka.
Autor: Studio Plane Toast
Caravan SandWitch jsme každopádně již předloni dohráli, v tehdejší minirecenzi od nás dostala 65 %. Na hře se nám totiž rychle okoukala repetitivní hratelnost a především pozdější fáze příběhu, kterému zcela chyběla nějaká gradace a pointa.
Autor: Studio Plane Toast
Nedá se ovšem popřít, že jde o vizuálně líbivý titul se zajímavou atmosférou, který minimálně na chvíli zabaví.
Autor: Studio Plane Toast
Caravan SandWitch je na Epic Games zdarma ke stažení do 20. srpna.
Autor: Studio Plane Toast
Targeted –10 Days není přímo týdenní hrou zdarma v režii Epicu, ale promoakce autorů na Epic Games. Hru můžete tedy stahovat zdarma do konce srpna, na konkurenčním Steamu vás vyjde na 5 eur, tedy asi 100 korun.
Autor: Glitchy Frame Studio
Hra se odehrává v podzemní garáži, kde v roli bývalého mafiána sbíráte důkazy, které by u soudu mohly usvědčit vašeho bývalého šéfa gangu.
Autor: Glitchy Frame Studio
Hra slibuje i nadpřirozené anomálie a několik stupňů obtížnosti. Ten nejlehčí by vám měl zabrat zhruba půlhodinku. Následují další obrázky ze hry.
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio
Targeted –10 Days
Autor: Glitchy Frame Studio