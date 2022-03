Vyšlápne si Epic i na Spotify? Koupil hudební server Bandcamp

Těžko říct, jestli se společnost Epic Games spoluvlastněná čínským Tencentem opravdu snaží o férovější podmínky ve vztahu tvůrce obsahu/vydavatel, nebo jde jen o reklamní kampaň, každopádně všechny její dosavadní kroky tomu zatím nasvědčují.

Obchod Epic Store už za 3 roky své existence etabloval, ziskový ovšem zdaleka není.

Na své platformě dává autorům her větší podíl ze zisku než konkurenční Steam, v boji za uvolnění podmínek v obchodě AppStore se pak dokonce neváhala pustit do soudního sporu se samotným Applem. Nejnovější akvizice pak vypadá, jako by se chtěli přetahovat i na poli hudby, kde zatím vládne služba Spotify.

Ta je ovšem dlouhodobě kritizovaná za to, že přestože ji používá skoro dvě stě milionů lidí, platí samotným umělcům jen hrstku drobných.

Epic nyní koupil většinový podíl v hudebním serveru Bandcamp, který sází na bližší kontakt mezi hudebníky a jejich fanoušky. Samotný poslech přes stránky Bandcampu nestojí nic, platí se až v případě, že si chcete hudební album stáhnout v maximální kvalitě.

„Společnosti Epic a Bandcamp sdílejí poslání vybudovat platformu, která bude nejpřívětivější pro umělce a umožní tvůrcům ponechat si většinu těžce vydělaných peněz. Bandcamp bude hrát důležitou roli ve vizi společnosti Epic vybudovat ekosystém tržiště pro tvůrce obsahu, technologií, her, umění, hudby a dalších oblastí,“ píše se v tiskové zprávě a ředitel Bandcampu Ethan Diamond slibuje všem uživatelům, že se tímto obchodem na dosavadních principech fungování stránky nic nezmění.

Jestli to tak skutečně bude, ale ukáže až budoucnost.