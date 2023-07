Nevíte co s volným časem? Stáhněte si zdarma onlinovku The Elder Scrolls

The Elder Scrolls Online je jedním z nejúspěšnějších napodobitelů slavného World of Warcraft. Z hlediska popularity se se svým vzorem nikdy porovnávat nemohl, ovšem i tak jde pro vydavatelství Bethesda o jednoznačný úspěch.

Pozor, hra umí být časově velmi náročná.

Nejlépe o tom svědčí fakt, že hra už je v provozu téměř 10 let a v lednu dostala již několikáté příběhové rozšíření. V době vydání nás sice moc nezaujala (viz naše recenze), po mnoha a mnoha vylepšeních je však dnes úplně jinou hru než tehdy.

Jde o klasické MMORPG, kdy si vytvoříte vlastního hrdinu a poté s ním prozkoumáváte gigantický fantasy svět. Trik je v tom, že ten s vámi sdílí i tisíce jiných hráčů, se kterými můžete prožívat společná dobrodružství anebo s nimi naopak soupeřit. Hra nabízí dostatek obsahu i pro přesvědčené vlky samotáře, její příběh ovšem nemá jasně stanovený začátek ani konec, takže je klidně možné v ní snadno „utopit“ tisíce hodin. Velikou výhodou je do detailů promyšlený svět, dobře známý hráčům singleplayerových bratříčků Skyrim, Morrowind Oblivion a dalších.

The Elder Scrolls Online je aktuálně zdarma v obchodu Epic Store, nevyžaduje dokonce ani žádné měsíční poplatky, jak bývá v žánru zvykem. Pokud vás ale chytne, můžete si připlácet cca 300 Kč měsíčně za prémiový účet, který vám umožní rychlejší vývoj postavy a především i přístup do všech rozšiřujících balíčků (s výjimkou toho posledního)

Hru si můžete zdarma přidat do knihovny na této adrese, poté vám zůstane už napořád. Jen pozor, máte na to čas jen do čtvrtku 27. července, poté bude v nabídce nahrazena zase jiným titulem.