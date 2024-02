Jít proti Elden Ringu by byla sebevražda, vysvětlují vývojáři odklad své hry

Fenomenální úspěch trilogie Dark Souls odstartoval vlnu napodobitelů. Těch vychází už tolik, že se v tom zvládnou orientovat pouze ti největší fanoušci, jen loni to byly například Lies of P, Wo Long: Fallen Dynasty nebo Lords of the Fallen, a to mluvíme jen o těch vysokorozpočtových.

Enotria: The Last Song vypadá jako povedená soulsovka, proti Elden Ringu ale šanci nemá.

Jejich popularita ale neklesá a spousta dalších je už ve výrobě, ovšem všechny z nich se budou muset poklonit králi žánru, kterým je aktuálně dva roky starý Elden Ring. Nejlépe hodnocená hra všech dob (viz náš článek) totiž dostane letos veliký přídavek nazvaný Shadow of the Erdtree. Jeho načasování na polovinu roku (21. června) však ostatním vývojářům značně zkomplikovalo život.

A nejvíc italskému týmu Jyamma Games. Ti měli na stejný den naplánováno vydání vlastní „soulsovky“ Enotria: The Last Song.

Hned od oznámení data vydání datadisku jim bylo jasné, že proti takovému kolosu nemají šanci. „Stejně jako pro každou jinou hru by vydání ve stejný den byla jasná sebevražda,“ napsali na své sociální sítě s tím, že si nové datum budou muset ještě pořádně rozmyslet.

To rozmýšlení určitě nebude jednoduché – na jednu stranu bude DLC obrovské a běžní hráči v něm vydrží klidně víc než měsíc, na druhou stranu už bude studio na konci vývojového cyklu potřebovat co nejdřív dostat nějaké peníze zpět.

Každopádně jiná možnost není, konec června jednoduše patří Elden Ringu.