Steam zakázal studio Very Positive, jeho jméno prý klamalo zákazníky

Emoji Evolution je jen jednou z desítek tisíc nezávislých her, kterými je v současnosti zaplevelený Steam (viz náš článek), přesto se jí nečekaně podařilo objevit se na stránkách těch největších herních magazínů. Nemůže za to ovšem její originální náplň, hezká grafika nebo snad výjimečná zábavnost, ale jen jednoduchý trik, kterým se její autor pokusil zmást případné zájemce.

Na každém steamovém profilu hry totiž můžeme vedle obrázků a základního popisu najít ještě dvě důležité informace – uživatelské hodnocení a název vývojáře. Oboje má stejný font a nachází se jen několik řádků od sebe, takže mnozí lidé tento sloupek jen přejedou očima a informace z něj nasají spíše podvědomě. Neopatrný návštěvník si tak mohl myslet, že Very Positive je samotné hodnocení, nikoliv jen název studia.



Well, this is one way to trick people into thinking your game has positive reviews on Steam…! https://t.co/jnzGC9qfEu

Situace si rychle povšimla veřejnost a následně i média, a přestože na tento nápad lidé většinou reagovali s úsměvem, Steam zareagoval tak, že hru z obchodu obratem odstranil. Důvodem zákazu je prý manipulace s hodnocením.

Autora hry samozřejmě tento krokem nepřekvapil, ale s výrokem nesouhlasí. Na rozdíl od loňského Cyberpunku 2077 prý v poskytnutých informacích alespoň vyloženě nelhal.

